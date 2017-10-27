ECB'nin dünkü toplantısının ardından konuşan Başkan Draghi'nin açıklamaları piyasalarda "güvercin" olarak yorumlandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmezken, varlık alım programına ilişkin takvim ve Başkan Mario Draghi'nin açıklamaları piyasalarda "güvercin" olarak değerlendirildi.

ECB, dünkü toplantısında piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmezken, varlık alım programını Eylül 2018'e kadar uzattı, varlık alım miktarını ise düşürdü. Varlık alım programının Eylül 2018'e kadar uzatıldığı aktarılan açıklamada, Aralık 2017'ye kadar aylık 60 milyar euro olan net varlık alım miktarının ise Ocak 2018'den itibaren aylık 30 milyar euro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

ALNUS YATIRIM ARAŞTIRMA UZMANI VAHAP TAŞTAN: EURO BÖLGESİ'NDE 2018 TOPARLANMA YILI OLABİLİR

Alnus Yatırım Araştırma Uzmanı Vahap Taştan ECB kararlarının beklentilere paralel olduğunu belirterek, bununla birlikte varlık alım programının hangi büyüklükte devam edeceği beklentilerindeki farklılıkların kısa vadede piyasalarda volatilitenin artmasına neden olduğunu kaydetti.

Draghi'nin, döviz kurundaki oynaklıkların belirsizlik yarattığını söylediğini hatırlatan Taştan, "Euro/dolar paritesinin opsiyon volatilitesinde düzenli bir düşüş var. Paritenin seyrini de takip ettiğimizde temmuzdan bu yana 1,17-1,20 bandı içerisinde. Bu durumda Draghi'nin belirsizlik olarak nitelediği euronun dolar karşısında 2017 yılı boyunca değer kazanımının yarattığı belirsizlikler olabilir. Bu belirsizliğin daha çok enflasyon üzerinde etkili olduğu düşünülüyor olmalı ki kısa vadede enflasyonun da düşük kalabileceği yorumu yapılıyor." dedi.

Taştan, Avrupa için talep yaratan bir ekonomiden söz edilebileceğini ve büyüme beklentilerinin de yükseldiği bir döneme girildiğine dikkati çekerek, küresel bir şok ile karşılaşılmadığı sürece Euro Bölgesi için 2018 yılının toparlanma yılı olabileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerin talep cephesinde bir enflasyon yaratmasının beklenebileceğini söyleyen Taştan, buna karşın ECB'nin enflasyonda kısa vadeli belirsizlikler görmeye devam ettiğini kaydetti.

Taştan, Draghi'nin büyümeye olan güvenini her ortamda yinelediğine değinerek, "Ben ECB için 2018 Eylül sonuna kadar uzatılan paketin bir son olduğunu, bundan sonra azaltarak artık çıkış yapacağını düşünüyorum. Buna karşın düşük faiz ortamı uzun bir süre daha devam edecek." ifadelerini kullandı.

İNTEGRAL ARAŞTIRMA UZMANI SEDA YALÇINKAYA: EURO/DOLAR PARİTESİ YATAY BANT İÇİNDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

İntegral Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya, ECB'nin varlık alım programında yaptığı değişikliğin parasal genişlemeden çok yumuşak bir çıkış sürecine işaret ettiğini belirterek, "Bugün alınan karar ECB para politikasında önemli bir değişiklik yaratacak nitelikte değil. Agresif bir geçiş olduğunu söylemek zor. ECB, euronun değerlenmesini veya tahvil getirilerinin artmasını görmeden, mümkün olduğu kadar temkinli davranmak istediğini gösteriyor. ECB, enflasyonda yüzde 2'lik hedefine ulaşana kadar varlık alım programındaki kararlılığını sürdüreceği görülüyor." ifadelerini kullandı.

Piyasaların ECB'nin varlık alım programını sonlandıracak bir takvim beklentisi içinde olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, dolayısıyla bugünkü kararın sınırlı da olsa euro aleyhine algılandığını dile getirdi. Yalçınkaya, Draghi'nin açıklamalarıyla ECB'nin gerektiğinde programı tekrar genişletebileceğine yönelik algının devam ettiğini belirterek, euro/dolar paritesinin halen yatay bant içinde bulunduğunu, ancak 1,1680 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşün hızlanabileceğini tahmin etti.

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da, Draghi'nin ileriye dönük yönlendirme konusunda çok fazla ayrıntı vermek istemediğini belirterek, Draghi'nin konuşmasında, itfası gelen tahvillerin yeniden yatırıma yönlendirilmesiyle ilgili ne yapılacağına dair takvimin sonra açıklanacağı, tahvil alımları bitene kadar faiz oranlarında bir değişiklik yapılmayacağı söylemlerinin öne çıktığını kaydetti.

Vadesi gelen tahvillerin yeniden yatırıma yönlendirilmesi ve düşük faiz ayrıntıları ile konuşmanın beklenenden daha "güvercin" bir havada geçtiğini söyleyen Erkan, "Sonuç olarak 15-20 milyar euro civarında itfaların yeniden yatırıma yönlendirilmesiyle beraber aslında ECB'nin parasal genişlemeyi azaltması daha çok görüntüde kalıyor." dedi.

"ALINAN KARARLAR HİSSE SENETLERİ ÜZERİNDE POZİTİF FİYATLAMAYA NEDEN OLDU"

Erkan, ECB açısından parasal genişlemeden çıkışın oldukça yumuşak bir geçiş şeklinde olacağının anlaşıldığına değinerek, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri ile büyümenin halen istenen seviyelerde olmadığını ifade etti. Ekonominin desteksiz halinin nasıl bir ivme göstereceği belli olmadığı için para politikasının kayda değer bir süre daha destekleyici şekilde kalması gerekliliğine dikkati çeken Erkan, "2019'da görevi bırakacak olan Draghi'nin ardından Almanya çok istediği ECB Başkanlığı'nı alırsa para politikasında kökten bir değişiklik söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Uzmanı Özgecan Özdemir:

ECB bugün tahminlerde daha güvercin bir tutum içinde

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Uzmanı Özgecan Özdemir ise bir süredir olumlu gelen Euro Bölgesi verileri ışığında piyasalarda ECB'nin faiz artırım ihtimallerinin konuşulmaya başlandığını, ancak ECB'nin bugün tahminlerde daha güvercin bir tutum içinde olduğunu dile getirdi.

ECB'nin tahvil alım programını 2018 yılı itibarıyla 30 milyar euroya düşürmesinin temkinli bir duruş olarak değerlendirdiğini aktaran Özdemir, "Alınan kararlar hisse senetleri üzerinde pozitif fiyatlamaya neden olurken, euro/dolar paritesinde düşüşe neden oldu. Güne 1,18 seviyesi üzerinde başlayan paritede 1,1750 seviyesine dek geri çekilme hareketi meydana geldi. Özellikle düşüşlerin 1,1730-1,1700 destek eşiği üzerinde seyretmesi satışların sınırlı kalmasına yol açabilir." İfadelerini kullandı.

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