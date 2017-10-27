Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Karahan, "Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Hatice Karahan TCMB'nin duruşu önemli rol oynayacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Hatice Karahan, BloombergHT canlı yayınında şu açıklamaları yaptı:

* TCMB'nin faiz artırıma gitmesini beklemiyordum, TCMB'nin bu koşullarda kararlı duruşu değerli bir mesajdı

* TCMB yapısal anlamda da dövizle ilgili olarak çalışmalara gidiyor, kırılganlıkların önlenmesi açısından bunlar da önemli

* 2018'de yükselen piyasalara ilginin devam edeceği yönünde görüntü var, Türkiye'nin de buradan nasibini alacağını söylemek mümkün

* Tahvilde, kurda son dönemdeki hareketler sert oldu, bunun nasıl yatışacağı önemli, TCMB'nin duruşu önemli rol oynayacak

* Son dönemde kurdaki kayıpla önümüzdeki senenin beklentilerinde kur etkisi geçişi olması muhtemel

* (Hazine ihalelerine talebin düşük kalması konusu) Arzu edildiği gibi olmadı, yurtdışı etkileri de var; jeopolitik gelişmeler, Türkiye ekonomisi ile ilgili haber akışının nasıl olacağına bağlı olacak, normalleşme gelirse burada yine bir düzelme bekliyorum

* KGF'de geri dönüşler çok yavaş oluyor ama sorunlu kredilere bakınca çok düşük bir oran, ciddi sorun beklemiyorum

* Varlık Fonu'nun yurtdışından borçlanma konusunda yaptığı görüşmelerle ilgili benim tarafımda doğrulanmış bir şey yok... borçlanmadan ziyade kaynak yaratma sermaye yaratma şeklinde ilerlemesi daha sağlıklı olur ama daha stratejisini görmedik...

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