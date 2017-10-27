‹ Önceki Haber Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı Sonraki Haber › Draghi "güvercin" olarak değerlendirildi Draghi "güvercin" olarak değerlendirildi

"TCMB'nin duruşu önemli rol oynayacak"

27.10.2017 - 11:30

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Karahan, "Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Hatice Karahan TCMB'nin duruşu önemli rol oynayacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Hatice Karahan, BloombergHT canlı yayınında şu açıklamaları yaptı:

* TCMB'nin faiz artırıma gitmesini beklemiyordum, TCMB'nin bu koşullarda kararlı duruşu değerli bir mesajdı

* TCMB yapısal anlamda da dövizle ilgili olarak çalışmalara gidiyor, kırılganlıkların önlenmesi açısından bunlar da önemli

* 2018'de yükselen piyasalara ilginin devam edeceği yönünde görüntü var, Türkiye'nin de buradan nasibini alacağını söylemek mümkün

* Tahvilde, kurda son dönemdeki hareketler sert oldu, bunun nasıl yatışacağı önemli, TCMB'nin duruşu önemli rol oynayacak

* Son dönemde kurdaki kayıpla önümüzdeki senenin beklentilerinde kur etkisi geçişi olması muhtemel

* (Hazine ihalelerine talebin düşük kalması konusu) Arzu edildiği gibi olmadı, yurtdışı etkileri de var; jeopolitik gelişmeler, Türkiye ekonomisi ile ilgili haber akışının nasıl olacağına bağlı olacak, normalleşme gelirse burada yine bir düzelme bekliyorum

* KGF'de geri dönüşler çok yavaş oluyor ama sorunlu kredilere bakınca çok düşük bir oran, ciddi sorun beklemiyorum

* Varlık Fonu'nun yurtdışından borçlanma konusunda yaptığı görüşmelerle ilgili benim tarafımda doğrulanmış bir şey yok... borçlanmadan ziyade kaynak yaratma sermaye yaratma şeklinde ilerlemesi daha sağlıklı olur ama daha stratejisini görmedik...


Etiketler

  • TCMB
  • Faiz
  • döviz
  • tahvil
‹ Önceki Haber Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı Sonraki Haber › Draghi "güvercin" olarak değerlendirildi Draghi "güvercin" olarak değerlendirildi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.674 Değişim: 0,32% Hacim : 4.887 Mio.TL Son veri saati : 17:42
Düşük 106.932 27.10.2017 Yüksek 108.076
Açılış: 107.096
3,7967 Değişim: -0,62%
Düşük 3,7965 27.10.2017 Yüksek 3,8433
Açılış: 3,82045
4,4052 Değişim: -1,12%
Düşük 4,4050 27.10.2017 Yüksek 4,4677
Açılış: 4,4549
155,12 Değişim: -0,34%
Düşük 155,12 27.10.2017 Yüksek 156,44
Açılış: 155,64
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.