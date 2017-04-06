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Draghi: Gevşeme politikasına devam edilecek

06.04.2017 - 13:05

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, sıkılaştırma çağrılarına rağmen gevşeme politikasını devam edilecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve Başekonomisti Peter Praet, ECB'nin euro bölgesi ekonomisinin sağlıklı bir toparlanmaya döndüğünden emin olmamalarından dolayı tahvil alımları ve düşük faiz oranlarını öngören politika planlarını bir süre daha devam ettireceklerini söyledi.

Draghi ve Praet'in açıklamaları, Almanya'dan politikayı sıkılaştırmasına dair gittikçe artan çağrılara rağmen bu ayki toplantıda politika mesajını değiştirmeyeceği sinyalleri veriyor.

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Draghi, ECB'nin en azından bu yılın sonuna kadar varlık alımlarının devam etmesini ve enflasyon hızlandıktan bir süre sonrasına kadar düşük faiz oranlarını devam ettirmeyi öngören politikasını değiştirmek için herhangi bir neden görmediğini söyledi.

Frankfurt'ta bir konferansta konuşan Draghi, "Sürekli bir şekilde sunduğumuz göstergelerden ayrışmak için herhangi bir neden görmüyorum" dedi.

Euro bölgesinde enflasyon oranı son aylarda sıçradı ve Mart ayında yüzde 1.5 oldu. ECB yaklaşık yüzde 2'lik bir enflasyon oranı hedefliyor.

Enflasyonun bu seviyelere çıkması, ECB'nin para politikasında sıkılaşmaya gidebileceği tahminlerini doğurdu.

ECB baş ekonomisti Praet de bankanın politika konusunda izlediği yolu destekledi ve faiz artışından bahsetmenin bile ECB'nin varlık alımlarıyla sağladığı ekonomik teşviklerin etkisini sileceğini söyledi.


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