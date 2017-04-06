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Merkez Bankası'ndan 'dolar' freni

06.04.2017 - 13:06

Merkez Bankası'ndan bugünkü swap ihalesinde miktar artırması sonrası dolar 3.72'li seviyeden 3.71'li seviyelere çekildi.

Güne yükselişle başlayan ve 3.7292 seviyesine kadar çıkan dolar/TL, Merkez Bankası'nın hamlesi ile bir miktar gevşedi. Merkez Bankası açtığı bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde tutarı 250 milyon dolar artırarak 1.25 milyar dolara yükseltti. Bankacılar arasında swap olarak da tanımlanan TL depoları karşılığı döviz depo ihalesinde 1 hafta vadede teklif tutarı olan 950 milyon dolar verdi.

TCMB'nin ihale tutarını artırması ardından dolar/TL 3.72'li seviyelerden yönünü aşağı çevirdi. Kur saat 13.06'da 3.7150 seviyesinde bulunuyor.

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Yaklaşan referandum, jeopolitik gelişmeler ve yüksek enflasyonun TL üzerindeki baskı yaratırken, yanı sıra Fed toplantı tutanaklarının bilanço küçültme tartışmalarını başlatması da risk iştahını zayıflatan bir unsur oldu.

Gelişmekte olan piyasalara yönelik satış baskısının yanı sıra lokal gelişmelerin de etkisiyle kurdaki yükselişin sürdüğünü söyleyen bir bankacı, "TCMB kurdaki yükselişi frenlemek için ihalede tutarı artırdı gibi görünüyor ki TL'ye de bir miktar olumlu yansıdığını gördük. TCMB likidite sıkılaştırmasına devam ediyor ama ortalama fonlama maliyeti tarafında aynı yerdeyiz. Kurda yükseliş devam ederse TCMB hem fonlama maliyeti hem de döviz depo üzerinden piyasayı sıkılaştırmaya devam edecektir" dedi.


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