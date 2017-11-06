Dolce & Gabbana makarna satacak

Aksesuar ve giyimde dünyanın en büyüklerinden Dolce & Gabbana, makarna üreticisi Pastificio di Martino ile işbirliği yaptı.

İtalyan moda devi Dolce & Gabbana, makarna üreticisi Pastificio di Martino ile yaptığı işbirliği kapsamında sınırlı sayıda üretilecek makarna ve mutfak önlüğü üretimine imza atacak. Dünya çapında 5 bin paket üretilecek makarnanın bin adedi ABD'de piyasaya sürülecek.

95 euro yani yaklaşık 425 liralık fiyat etiketine sahip olan makarna kutusunda 4 çeşit farklı makarnadan 500 gramlık 5 paket ve 1 de önlük bulunuyor. Kutu içeriğinde 2 adet spagetti, 1 adet penne mezzani rigate (kalem makarna), 1 adet paccheri (tüp makarna) ve 1 adet mista corta (karışık) var.

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Dolce & Gabbana'nın makarnanın nasıl üretildiğine karışmayacak. Ancak paketlemenin ve önlüğün tasarımı Dolce & Gabbana'da olacak. Spagetti ve penne çeşitlerinde satılacak makarnaların paketleri üzerinde Duomo Di Milano Katedrali, Venedik kanalları, Kolezyım ve Pisa Kulesi gibi simgesel yapılara ait illüstrasyonlar olacak.

Paket fiyatı yaklaşık 100 dolar olacak makarna, Nepal ve Bologna'daki Di Martino mağazalarının yanı sıra, 15 Kasım'dan itibaren New York'ta ve Londra'da satışa sunulacak.

Pastifico di Martino'nun dördüncü kuşak makarna üreticisi ve CEO'su Guiseppe di Martino, kararın iki bağımsız İtalyan markanın ilk kez birleşmesi olduğunu söylerken iki yıllık sözleşme imzalandığını ve bunun sadece bir başlangıç olduğunu ifade etti.

1912'den bu yana makarna üreten Di Martino'nun ürünleri Panama Kanalı'nı geçen ilk makarna olarak tarihe geçti. Dünyanın birçok ülkesine açılmış durumdaki şirketin yıllık geliri 163 milyon dolardan fazla. Napoli'nin Gragnano kenti merkezli şirket, 125 farklı çeşitte günlük 9 bin ton makarna üretiyor.

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