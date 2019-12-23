Dolar kurunda son durum | Ekonomi Haberleri

Dolar fiyatları yeni haftaya 5.93 TL seviyesinden başlarken, şu dakikalarda 5.94 TL seviyede hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.60 TL seviyelerinde...

Dolar fiyatları geçtiğimiz haftayı 5.94 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 5.93 TL seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.9186 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.9509 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.17 itibarıyla 5.9497 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.6005 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.6965 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti. Analistler teknik açıdan ise, dolarda 5.95 TL'nin direnç, 5.87 TL'nin destek konumunda bulunduğunu belirtti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.09 yükselişle 97.36 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1074 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.47 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.90 seviyesinde bulunuyor.

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