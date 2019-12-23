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Petrol fiyatı geriledi

23.12.2019 - 09:22
Petrol fiyatı geriledi | Ekonomi Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda haftanın ilk iş gününde 65,68 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 66,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,92 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 65,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,13 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 18 adet artarak 685'e yükseldi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile ticaret anlaşmasına yönelik olumlu açıklamalarının, petrol fiyatlarının gerilemesini engellediğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,95 ile 66,04 dolar aralığının direnç, 65,86 ile 65,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.


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