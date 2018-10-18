Dolar kuru yıl sonu beklentisi sert geriledi | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ekim ayı beklenti anketine göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi 6.59 TL’den 5.99 TL’ye sert geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Buna göre, ekim ayı TÜFE beklentisi, yüzde 2,05'ten yüzde 1,99 geriledi. Kasım ve aralık ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 1,31 ve yüzde 0,98 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 19,61'den yüzde 24,22'ye çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı dönemde yüzde 14,46'dan yüzde 17,03'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 11,42'den yüzde 12,70'e yükseldi.

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Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla gerileyerek 6,5938'den 5,9894'e indi. Aynı dönemde 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, 7,0786'dan 6,5307'ye geriledi.

Bir önceki anket döneminde 49,7 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 40,7 milyar dolara indi. 2019 yılı cari açık beklentisi de 39,1 milyar dolardan 31,6 milyar dolara düştü.

YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,2

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 3,4'ten yüzde 3,2'ye geriledi. 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 2,7'den yüzde 1,9'a indi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 21,69'dan yüzde 24'e çıktı. BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 21,27 iken, bu anket döneminde yüzde 23,93'e yükseldi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri yüzde 24 ve yüzde 21,09 olarak kayıtlara geçti. Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 25,86 ve 12 ay sonrası için yüzde 21,37 oldu.