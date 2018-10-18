‹ Önceki Haber Dolar kuru yıl sonu beklentisi sert geriledi Dolar kuru yıl sonu beklentisi sert geriledi Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

18.10.2018 - 15:10
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 84 milyar 363 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 167 milyon dolar artarak 84 milyar 363 milyon dolara yükseldi. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 12 Ekim'de, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 114 milyon dolar artışla 66 milyar 402 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 5 Ekim ile biten haftada 66 milyar 288 milyon dolar seviyesindeydi.

##$HABER_1449881$##

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 53 milyon dolar yükselişle 17 milyar 908 milyon dolardan 17 milyar 961 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 167 milyon dolar artışla 84 milyar 196 milyon dolardan 84 milyar 363 milyon dolara yükseldi. 


‹ Önceki Haber Dolar kuru yıl sonu beklentisi sert geriledi Dolar kuru yıl sonu beklentisi sert geriledi Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.454 Değişim: -1,55% Hacim : 7.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.191 18.10.2018 Yüksek 99.173
Açılış: 98.988
5,6471 Değişim: 1,20%
Düşük 5,5194 18.10.2018 Yüksek 5,6935
Açılış: 5,58015
6,5026 Değişim: 1,20%
Düşük 6,3652 18.10.2018 Yüksek 6,5597
Açılış: 6,42545
223,37 Değişim: 1,77%
Düşük 216,94 18.10.2018 Yüksek 224,56
Açılış: 219,48
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.