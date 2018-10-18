Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 84 milyar 363 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 167 milyon dolar artarak 84 milyar 363 milyon dolara yükseldi. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 12 Ekim'de, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 114 milyon dolar artışla 66 milyar 402 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 5 Ekim ile biten haftada 66 milyar 288 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 53 milyon dolar yükselişle 17 milyar 908 milyon dolardan 17 milyar 961 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 167 milyon dolar artışla 84 milyar 196 milyon dolardan 84 milyar 363 milyon dolara yükseldi.