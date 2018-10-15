"Dolar, euro karşısında yüzde 40 değer kaybedebilir"

Tecrübeli dolar tahmincisi Lindahl, doların 2024 yılına kadar Euro karşısında yüzde 40 değer kaybedebileceğini belirtti.

A.G. Bisset Associates LLC'nin tecrübeli CEO'su Ulf Lindahl, doların Euro karşısında 2024 yılına kadar yaklaşık yüzde 40 düşebileceği tahmin ediyor. Dolarda düşüş tahminine ilişkin düz bir mantıktan yola çıkan döviz piyasası uzmanı 1970'lerden beri doların 15 yıllık yükseliş ve düşüş döngülerini işaret ediyor. Lindahl'a göre söz konusu kalıp tekrar sahnede.

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Lindahl'in tahmininin bazılarına göre uzak bir ihtimal ve mantık yürütme şeklinin basit olmasına karşın geçtiğimiz yılki yüzde 9'luk düşüş -ve Ray Dalio'nun eylüldeki dolarda sert düşüş öngörüsü- ile birlikte değerlendirildiğinde o kadar da uzak bir ihtimal gibi görünmüyor.

Lindahl, ağustos ayındaki bir mülakatında “Dolarda önemli ölçüde düşüş görebiliriz. Finans piyasaları için çok büyük sonuçları olur” dedi. Döviz tahmincisi, böyle bir durumun hisse senetlerinde düşüş ve emtia fiyatlarında yükselişi tetikleyeceğini söyledi.