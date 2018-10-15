ABD'de perakende satışlar beklentinin altında

ABD’de perakende satışlar, eylül ayında yüzde 0,1 artarak beklentinin çok altında kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, perakende satışlar, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,1 artarak 509 milyar oldu. Son 8 aydır yükseliş eğilimini sürdürmesine karşın üçüncü çeyrekte zayıflayan satışlara yönelik beklenti yüzde 0,6 artış yönündeydi.

Verinin beklentinin altında kalmasında benzin istasyonları, restoranlar ve büyük perakende mağazalarındaki satışların gerilemesi belirleyici rol oynadı. Buna göre, eylülde benzin satışları yüzde 0,8 ve restoran gerlirleri yüzde 1,8 azaldı. Öte yandan, otomobil satışları yüzde 0,8, elektronik ve giyim satışları ise sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 0,5 arttı.

##$HABER_1449779$##

Rapor, değişken otomobil ve akaryakıt kalemi hariç perakende satışların aylık yüzde 0,1 azalışla yüzde 0,4'lük artış beklentisinin altında kaldığını da gösterdi. Bu arada, ağustos ayına ilişkin perakende satışlar verisi revize edilmeyerek yüzde 0,1 artışta sabit bırakıldı.

Analistler, perakende satışların ağustos ve eylülde gösterdiği zayıf performansın üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını negatif etkileyeceğine işaret ediyor.