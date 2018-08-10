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Doğuş Grubu'ndan önemli açıklama

10.08.2018 - 22:36
Doğuş Grubu'ndan önemli açıklama

Doğuş Grubu, bir süredir bankalarla yürüttükleri görüşmelerin sonuçlandığını duyurdu. Gruptan yapılan açıklamada "Refinansman için eş lider bankalarla anlaşma sağlandı. Türkiye'ye yatırım yapmak birinci önceliğimizdir..." denildi.

Doğuş Grubu'nda yapılan açıklamada şöyle denildi: Türkiye'de değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve iş birliği ağını hedeflerine ulaşmak için en etkin şekilde kullanmakta ve Türkiye'ye yatırım yapmayı en birinci önceliği olarak görmektedir.

Değişen dünya dinamiklerine uyum süreçleri kapsamında paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmalar hedeflenen şekilde ilerlemektedir. Bu çerçevede bankalarla görüşmelerimize ilişkin olarak; eş lider bankalarla refinansman işlemimiz konusunda anlaşma sağlanmıştır. Bankalarımızın kendi iç süreçleri devam etmektedir.

Doğuş Grubu'nun vizyonu; Türkiye'nin bir dünya markası olma yolundaki gayretleri ve çalışmaları ile paralel şekilde devam edecektir."

2.3 MİLYAR EURO'LUK KREDİ

Doğuş Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, geçtiğimiz günlerde gazetelerde yer alan açıklamasında, 2.3 milyar euro tutarında kredilerini vadesi altı yıl olacak şekilde yeniden yapılandırmak için bankalarla imza aşamasında olduklarını söylemişti. 


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