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Doğal gaz ithalatı yüzde 22.5 arttı

25.11.2020 - 11:58
Doğal gaz ithalatı yüzde 22.5 arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artarak 3 milyar 723 milyon metreküpe çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 124 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 599 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,5 artarken, LNG ithalatı yüzde 5,1 yükseldi. Böylece doğal gaz ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artışla 3 milyar 723 milyon metreküpe yükseldi. İthalattaki artışta, elektrik üretim santrallerinin doğal gaz tüketimindeki artış etkili oldu.

Bu dönemde en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 855 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 753 milyon metreküple Azerbaycan ve 514 milyon metreküple İran izledi.

Eylülde Rusya'dan yapılan ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85 artarken, Azerbaycan'dan ithal edilen gaz miktarı yüzde 8, İran'dan ise yüzde 20,5 düşüş gösterdi.

ELEKTRİK SANTRALLERİNİN GAZ TÜKETİMİNDE YÜZDE 73,1 ARTIŞ

Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi de yüzde 24,5 arttı ve 3 milyar 285 milyon metreküp oldu. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 73,1 artışla 1 milyar 426 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim de yüzde 2,5 azalarak 244 milyon metreküpe düştü.

Bu dönemde, organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 3,4 artışla 302 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz stok miktarı yüzde 13 düşüşle 2 milyar 814 milyon metreküpe geriledi.


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