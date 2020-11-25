Bankacılık Dışı Finans Sektörü’nün büyümesi sürüyor | Ekonomi Haberleri

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinin 2020 yılı 9 aylık konsolide verilerini açıkladı.

Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği üç sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, finansal piyasalardaki dalgalanmalar ve ülkemizin de yoğun olarak etkilendiği pandemiye rağmen, Finansal Kurumlar Birliği üyesi şirketlerin reel sektörü desteklemeye devam ettiklerini; ekonomiye sundukları katkıyı artırarak, büyümeyi sürdürdüklerini söyledi.

FKB olarak temsil ettikleri finansal kiralama, faktoring ve finansman sektörlerini daha verimli hale getirmek ve ülke ekonomisine verdikleri katkıyı güçlendirmek üzere çalışmalar yürüttüklerini belirten Eke; “Bankalardan kredi kullanarak KOBİ’lere finansman sağlayan sektörlerimiz hem bankalardan kredi kullanırken hem de KOBİ’lerimize kredi verirken BSMV hesap etmek zorundalar. Bu durum aynı matrahtan alınan çifte vergileme nedeniyle KOBİ’lerimizin kredi maliyetini artırmaktadır. Finansal Kiralama ve Faktoring şirketlerimizin yurtdışından sağladıkları üç yıldan kısa vadeli krediler için kredi tutarı üzerinden ödemek zorunda oldukları kaynak kullanımı destekleme fonu kesintileri de kredi maliyetlerini artıran diğer bir husustur. Sektörler arasında arbitraj yaratan söz konusu yüklerin kaldırılmasına yönelik taleplerimizi ilgili otoritelere iletmiş bulunuyoruz. KGF mevzuatına finansal kiralama ve finansman şirketlerimizin yanında faktoring şirketlerimizin de dahil edilmesi ve Hazine destekli söz konu uygulamanın Banka dışı finans kesimini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ile KOBİ’lerimizin en yaygın şekilde bu imkandan yararlanmasının önünün açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Uzaktan erişim ile dijital platformlar üzerinden işlem yapılabilmesine yönelik düzenleme çalışmalarına BDDK nezdinde devam ettiklerini ifade eden Eke, sektörlerimizin aktifinde yer alan alacaklarının menkulleştirilmesi suretiyle alternatif finans kaynaklarına ulaşmaya yönelik çalışmaları da SPK nezdinde sürdürdüklerini aktardı. Tüm bunlar ve benzeri hususlara ilişkin düzenlemelerin yapılarak, finansal alanda büyük bir çoğunlukta bankacılık sektörü üzerinde olan yükü hafifleterek, reel sektörün daha fazla yanında olmayı arzu ettiklerini dile getirdi.

2021 YATIRIMLARIN ARTACAĞI BİR YIL OLACAK...

“Normal şartlarda 2020 yılının yatırımların büyüyeceği bir yıl olmasını öngörmüştük. Ancak yaşanan gelişmelerle birlikte, mevcudu korumanın daha değerli olduğu bir döneme girdik. Gerek belli bir noktaya gelen aşı çalışmalarının dünyaya verdiği umut gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla altını çizdiği reform adımları, 2021’e daha olumlu bakmamızı sağlıyor. Türk ekonomisinin gücüne ve değişen durumlar karşısında hızlı aksiyon almasına güvenen biri olarak; 2021 yılının ikinci yarısında eğilimin yeni yatırımlar ile birlikte büyüme yönünde olacağını düşünüyorum.”

‘’ÜRETİP, ÜRETTİĞİMİZİ DIŞARIYA SATACAĞIZ’’

Üretip, ürettiğimizi de dışarıya satmayı başaracağız diyen Aynur Eke; “Bunu da ülke olarak özellikli olduğumuz sektörlerde yapacağız” dedi. Başta tarım, turizm, tekstil ve savunma sanayi sektörlerinin öncü ve itici güç olduğunu kaydeden Eke, Türkiye’nin istikrarlı büyüme rotasına çok kısa sürede yeniden kavuşacağına inandığını vurguladı.

FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin de bilgi veren Eke: “Finansal Kurumlar Birliği olarak en büyük önceliklerimizden biri, Ticaret Zinciri Finansmanı’nı KOBİ’lerimizin aktif şekilde kullanması. Her platformda bunu anlatarak, sistemin yayılımını sağlamaya büyük önem veriyoruz. Bu platformu, Türkiye’nin geleceği adına atılmış en önemli dijital adımlardan biri olarak değerlendiriyoruz. Sektörlerimizin rakamlarına baktığımızda; 2020 yılı 9 aylık verilerine göre Finansal Kiralama sektörümüzün alacakları 57 milyar TL seviyelerine ulaşmış durumda. Sektörün aktif büyüklüğü de 70 milyar TL’yi geçmiş bulunuyor. Faktoring sektörümüzde ise işlem hacminin 100 milyar TL’yi aştığını, alacaklarının ise 37 milyar TL seviyelerini geçtiğini görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 41 milyar TL düzeyinde olup; öz kaynakları ise 8,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Finansman Şirketlerimizin işlem hacmi de artış göstererek 19 milyar TL seviyesine ulaştı. Mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,7 milyon oldu. Sektörün aktif büyüklüğü 29,7 milyar TL, ve alacak büyüklüğü ise 25 milyar TL olarak gerçekleşti.

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