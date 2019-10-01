‹ Önceki Haber Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklenti Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklenti Sonraki Haber › İSO Türkiye İmalat PMI eylülde 50'ye yükseldi İSO Türkiye İmalat PMI eylülde 50'ye yükseldi

Doğal gaz ithalatı temmuz ayında azaldı

01.10.2019 - 11:50
Doğal gaz ithalatı temmuz ayında azaldı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı temmuzda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 azalarak 3 milyar 258 milyon metreküpe geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun "2019 Temmuz Ayı Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, 2018'in temmuz ayında, 3 milyar 635 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 10,4 azalışla 3 milyar 258 milyon metreküpe indi.

Toplam ithalatın 2 milyar 685 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 573 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

##$HABER_1457692$##

Temmuz ayında en fazla doğal gaz, 1 milyar 178 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 900 milyon metreküple Azerbaycan ve 606 milyon metreküple Cezayir izledi. İthalatın kalan kısmı Cezayir ve Katar'dan yapıldı.

TÜKETİMDE YÜZDE 23 AZALIŞ

Doğal gaz stok miktarı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28 azalarak 2 milyar 286 milyon metreküp oldu. Bu miktar, geçen yıl temmuzda 3 milyar 191 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Temmuz ayında doğal gaz tüketimi ise yüzde 23'lük azalışla 2 milyar 821 milyon metreküpe geriledi. En fazla doğal gaz tüketimi, 1 milyar 38 milyon metreküple elektrik santrallerinde gerçekleşti. Bunu, 291 milyon metreküple organize sanayi bölgeleri izledi. Tüketimin kalan kısmı ise konutlar, petrol rafinerileri ve diğer tüketiciler tarafından gerçekleştirildi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2, elektrik santrallerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 45,9 azaldı. Söz konusu ayda doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke 63,47 milyon metreküple Yunanistan oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.877 Değişim: -1,10% Hacim : 9.582 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 103.189 01.10.2019 Yüksek 105.297
Açılış: 105.275
5,7176 Değişim: 1,23%
Düşük 5,6420 01.10.2019 Yüksek 5,7326
Açılış: 5,6479
6,2533 Değişim: 1,52%
Düşük 6,1495 01.10.2019 Yüksek 6,2672
Açılış: 6,1596
271,80 Değişim: 1,64%
Düşük 265,73 01.10.2019 Yüksek 273,84
Açılış: 267,42
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.