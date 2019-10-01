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Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklenti

01.10.2019 - 11:34
Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklenti | Ekonomi Haberleri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, eylül ayında enflasyonun yüzde 1.34 artmasını beklerken; ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12.99 olarak açıklandı.

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,98, en yüksek yüzde 1,65 aralığında yer aldı.

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Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12,99 olarak belirlendi. Yıl sonu enflasyon beklentileri arasında en düşük yüzde 9,80, en yüksek yüzde 13,93 oldu.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre, bir önceki ay yüzde 15,01 olan yıllık enflasyonun yüzde 9,64'e düşeceği hesaplanıyor.

Enflasyon ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.


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