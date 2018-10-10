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Dış ticaret endeksleri açıklandı

10.10.2018 - 10:45 | Son Güncelleme :
Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 0,6 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 4,3 artış gösterdi.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı. Endeks, aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,8, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,3 ve yakıtlarda yüzde 29,3 arttı.

İthalat birim değer endeksi söz konusu dönemde yüzde 4,3 artış gösterdi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,3 ve yakıtlarda yüzde 32,1 artarken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,2 geriledi.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ AZALDI

İhracat miktar endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azaldı.

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Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,2, yakıtlarda yüzde 11,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,9 geriledi.

İthalat miktar endeksi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,9 düştü.

Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,2, yakıtlarda yüzde 19,2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 28,3 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1 artış gösterdi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, temmuzda 155,3 olan ihracat miktar endeksi, ağustosta yüzde 3,4 artışla 160,5 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın ağustos ayında 144,9 olan ihracat miktar endeksi, bu yılın ağustos ayında yüzde 7,8 artarak 156,2 olarak belirlendi.

Temmuzda 129,2 olan ithalat miktar endeksi, ağustosta yüzde 5,7 azalışla 121,8 olarak kaydedildi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın ağustos ayında 138,3 olan ithalat miktar endeksi, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,2 azalarak 113,1 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ağustos 2017'de 106,8 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 5 puan azalarak, bu yılın ağustos ayında 101,8'e düştü. 

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