TMSF Başkanı'ndan 'enflasyonla mücadele' açıklaması

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "TMSF kayyumunda yönetilen perakende şirketleriyle, güçlü ve etkin şekilde Enflasyonla Topyekun Mücadele’ye katılacağız" dedi. Gülal açıklamasının devamında "Boydak Holding'in cirosu 7,3 milyar TL'ye yükseldi. Holding'in satışı ile ilgili projeksiyonumuz yok" şeklinde konuştu.



