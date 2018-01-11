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Dış ticaret endeksleri açıklandı

11.01.2018 - 10:51

İhracat birim değer endeksi, 2017 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 10,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2017'ye ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,2, yakıtlarda yüzde 24,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,2 artış olarak kayıtlara geçti. 

İthalat birim değer endeksi, kasımda yıllık bazda yüzde 10,7 yükseldi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,5 geriledi, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,4, yakıtlarda yüzde 32,7 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5 arttı. 

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İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6,6 ARTTI

İhracat miktar endeksi, bu dönemde yıllık bazda yüzde 6,6 yükseldi. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,4, yakıtlarda yüzde 1,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,7 geriledi. 

İthalat miktar endeksi ise yıllık bazda yüzde 9,6 arttı. Artış gıda, içecek ve tütünde yüzde 26,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,1, yakıtlarda yüzde 10 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,2 olarak kayıtlara geçti. 

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, ekimde 145,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,4 artarak kasımda 147,4'e ulaştı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Kasım 2016'da 143,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6,6 artarak Kasım 2017'de 152,6 olarak gerçekleşti. 

Geçen yılın ekim ayında 147,9 olan ithalat miktar endeksi ise yüzde 3,3 azalışla kasımda 143'e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise bir önceki yılın kasım ayında 130,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 9,8 artarak, kasımda 142,8 oldu. 

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Kasım 2016'da 110,9 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 6,4 puan azalarak geçen yılın kasım ayında 104,5 olarak kayıtlara geçti. 
 


Etiketler

  • dış ticaret endeksleri
  • İthalat birim değer endeksi
  • ihracat miktar endeksi
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