Ripple rekorunun yüzde 50 altında!

Ripple, Bitstamp fiyatlarına göre yüzde 16 düşerek 1.67 dolar seviyesine geriledi. Sanal para, 4 Aralık'ta gördüğü 3.32 dolarlık rekorunun yüzde 50 altında bulunuyor.

Önde gelen sanal para Bitcoin, 18 Aralık 2017'de kaydedilen 19,511 dolarlık tüm zamanların rekorunun yüzde 32 altıdna bulunuyor. Saal para geçtiğimiz hafta yüzde 11 değer kaybetti.

CME'de işlem gören Bitcoin 26 Ocak vadeli kontratları, 319 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 8.3 düşerek 13,250 dolara geriledi. Bir önceki seansta hacim 887 kontrat seviyesinde gerçekleşmişti.

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Cboe'de işlem gören 17 Ocak vadeli Bitcoin kontratları ise 1,911 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 7.9 düşerek 13,300 dolara geriledi. Bir önceki seansın tamamında hacim 4,464 kontrat olmuştu.

Her iki vadeli piyasada da kontratlar birer Bitcoin temsil ediyor. Diğer önemli kripto paralardan Ethereum, Bitstamp fiyatlarına göre yüzde 5.9 ekside 1,190 dolar seviyesinden işlem gördü.

Litecoin ise, yine Bitstamp fiyatlarına göre yüzde 7.3 değer kaybederek 228.12 dolardan alıcı buldu.

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