Dış ticaret açığı yükseldi

Dış ticaret açığı aralık ayında yüzde 71.4 artışla 9.57 milyar dolar, 2017'de yüzde 37.5 artışla 77.1 milyar dolar oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre dış ticaret verileri Aralık ayı ve 2017'de şöyle gerçekleşti:

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*Dış ticaret açığı Aralık'ta yüzde 71.4 artışla 9.57 milyar dolar oldu

*Dış ticaret açığı 2017'de yüzde 37.5 artışla 77.1 milyar dolar oldu

*Aralık'ta ihracat yüzde 8.6 artarak 13.9 milyar dolar, ithalat yüzde 27.7 artarak 23.5 milyar dolar oldu

*İhracat 2017'de yüzde 10.2 artarak 157.1 milyar dolar, ithalat yüzde 17.9 artarak 234.2 milyar dolar oldu

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