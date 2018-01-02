OTAŞ ve Ooredoo Türk Telekom için anlaşamadı

Türk Telekom'daki hisselerin satın alınması için görüşen Katarlı Ooredoo bir ilerleme sağlayamadı.
Katarlı telekom şirketi Ooredoo , Türk Telekom'da pay alımı konusunda ön görüşmeler yaptıklarını ancak müzakere aşamasında bir ilerleme sağlanamadığını açıkladı.
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OTAŞ, yüzde 55 Türk Telekom hissesini teminat vererek 2013 yılında aldığı 4.75 milyar dolar krediyi geri ödeyemediği için Türk Telekom hisselerini satmanın da aralarında bulunduğu seçenekleri değerlendiriyor. Hisseler için Saudi Telecom Company ve Ooredoo görüşmeler yürütüyordu.
Türk Telekom hisseleri bu sabah ilk işlemlerde yüzde 4.04 düşüşle 6.18 liradan işlem görüyor.
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