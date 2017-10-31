Dış ticaret açığı açıklandı

Dış ticaret açığı Eylül'de yüzde 85 artarak 8.14 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı Eylül'de yüzde 85 artarak 8.14 milyar dolar olurken Ocak-Eylül'de yüzde 27.9 artışla 53.83 milyar dolar oldu. Öncü veri dış ticaret açığının Eylül'de 8.14 milyar dolar olacağını öngörüyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ihracat Eylül ayında yüzde 8.7 artarak 11.85 milyar dolar, ithalat yüzde 30.6 artarak 19.98 milyar dolar oldu. İhracat Ocak-Eylül döneminde yüzde 10.5 artışla 115.13 milyar dolar, ithalat aynı dönemde yüzde 15.5 artışla 168.96 milyar dolar oldu.

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İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Eylül ayında yüzde 71.3 iken, 2017 Eylül ayında yüzde 59.3'e düştü.

Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Eylül ayında yüzde 50.2 iken, 2017 Eylül ayında yüzde 49.8 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, yüzde 7.9 artarak 5.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'ya yapılan ihracat Eylül'de 1.23 milyar dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 766 milyon dolar ile İngiltere, 678 milyon dolar ile ABD ve 654 milyon dolar ile Irak takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Eylül ayında 2.14 milyar dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1.91 milyar dolar ile Almanya, 1.82 milyar dolar ile Rusya ve 999 milyon dolar ile ABD izledi.