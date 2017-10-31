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Bir ülke daha euroya geçiyor

31.10.2017 - 12:17

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, 2020 yılında euroya geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Avrupa Birliği'nde (AB) dönem başkanlığını devralacakları 2020 yılında euroya geçmeyi hedeflediklerini belirterek, "euro, Hırvatistan'a küresel anlamda siyasi ve ekonomik kredibilite getirecek" dedi.

Plenkovic, Hırvatistan hükümeti ile Merkez Bankası tarafından başkent Zagreb'de düzenlenen "Hırvatistan'da Euroya Geçiş Stratejisi" konulu konferansta konuştu.

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Euroya geçiş stratejileri, bu geçişin faydaları ve giderleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Plenkovic, konferansın amacının, kamuoyundaki euro karşıtı ön yargıları uzun vadeli bilgilendirme kampanyaları ile kırmak olduğunu söyledi. Milliyet'in haberine göre, başında bulunduğu hükümetin Avrupa yanlısı olduğunu belirten Plenkovic, AB'nin en genç üyesi Hırvatistan'ın önündeki en kilit iki adımın, Schengen ve euro Bölgesi'ne girmek olduğunu bildirdi.

Euronun kullanılmasıyla Hırvatistan'ın, turist ve yatırımcılar için daha cazip hale geleceğini savunan Plenkovic, yatırımcıların olası kur krizleri ile karşılaşmayacağını söyledi.


Etiketler

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  • Avrupa Birliği
  • Hırvatistan
  • Andrej Plenkovic
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