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Devletin kasasına ÖTV'den 164 milyar lira girecek

19.10.2018 - 15:54
Devletin kasasına ÖTV'den 164 milyar lira girecek | Ekonomi Haberleri

Meclise sunulan 2019 yılı bütçe teklifinde, ÖTV'den gelecek yıl için yaklaşık 164 milyar lira, 2020 için 194 milyar lira, 2021 için de 225 milyar lira gelir öngörülüyor.

Devletin kasasına gelecek yıl özel tüketim vergisinden (ÖTV) 164 milyar lira girmesi planlanırken, gelir vergisinden 176,7 milyar lira, kurumlar vergisinden de 81 milyar liralık kaynak hedefleniyor.

AA muhabirinin TBMM Başkanlığına sunulan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgilere göre, toplam bütçe gelirinin gelecek yıl 966 milyar 672 milyon 787 bin lira olması bekleniyor. Gelirlerde ret ve iadelerin de 99 milyar 376 milyon 384 bin lira olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl bütçesinde ÖTV'den 164 milyar 31 milyon 56 bin liralık, 2020'de 193 milyar 745 milyon 951 bin liralık tahsilat öngörülüyor.

ÖTV'nin dağılımına bakıldığında, 2019'da petrol ve doğal gaz ürünlerinden 68 milyar 743 milyon 839 bin lira, motorlu taşıtlardan 24 milyar 36 milyon 32 bin lira, alkollü içkilerden 15 milyar 309 milyon 448 bin lira, tütün mamullerinden 45 milyar 655 milyon 442 bin lira, kolalı gazozlardan 936 milyon 945 bin lira, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 9 milyar 349 milyon 350 bin lira gelir hedefleniyor.

KURUMLAR VE GELİR VERGİSİ GELİRLERİ

Gelecek yıl bütçesinde gelir vergisinden 176,7 milyar lira, kurumlar vergisinden 81 milyar liralık gelir bekleniyor. Gelir vergisinin 2020'de 206,2 milyar liraya, 2021'de de 230,2 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kurumlar vergisinden de devletin 2020'de yaklaşık 96,8 milyar liralık, 2021'de de 109,3 milyar liralık gelir hedefi bulunuyor. Dahilde alınan KDV gelirinin gelecek yıl yaklaşık 153 milyar lira, 2020'de 178,7 milyar lira, 2021'de de 200,2 milyar lira olması bekleniyor.

Gelecek yıl veraset ve intikal vergisinden 1 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisinden 16,1 milyar lira gelir öngörülüyor. 


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