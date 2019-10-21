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Devlet gelecek yıl 30.2 milyar lira harç toplayacak

21.10.2019 - 09:08
Devlet gelecek yıl 30.2 milyar lira harç toplayacak | Ekonomi Haberleri

Devlet, gelecek yıl vatandaştan 30 milyar 220 milyon 561 bin lira harç toplamayı hedefledi.

AA muhabirinin 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgilere göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen yaklaşık 30,2 milyar liralık harcın, yaklaşık yüzde 53'ünü gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Bu çerçevede yeni yılda 16 milyar 14 milyon 860 bin liralık tapu harcı yatırılması bekleniyor.

Devletin, ticaret sicil harçlarından 387 milyon 527 bin lira, esnaf sicil harçlarından 55 milyon 981 bin lira, diğer yargı harçlarından da 5 milyar 322 milyon 842 bin olmak üzere, yargı harçlarından toplam 5 milyar 766 milyon 350 bin lira tahsilat yapması öngörülüyor.

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Gelecek yıl pasaport ve konsolosluk harçları için 2 milyar 596 milyon 128 bin lira harç ödenecek, trafik harçlarından da bütçeye 824 milyon 319 bin lira aktarılacak.

Bu dönemde, 995 milyon 22 bin lira noter harcı, 33 milyon 43 bin lira gemi ve liman harcı, 71 milyon 502 bin lira özel güvenlik harcı, 19 milyon 196 bin lira da Türk uluslararası gemi sicil kayıt harcı ve yıllık tonaj harcı tahsilatı planlandı.

2020'de yurt dışına çıkanlardan 494 milyon 148 bin lira toplanması öngörülüyor. Avcılık belgesi alanların da 50 milyon 965 bin lira harç ödemesi bekleniyor.

Diğer imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarından gelecek yıl bütçeye 19 milyon 569 bin lira gelir sağlanması beklenirken, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisans harçlarından 82 milyon 112 bin lira tahsil edilecek.


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