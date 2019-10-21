Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 5.79 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7811 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.8172 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.39 itibarıyla 5.8147 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.4901 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.5194 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.04 yükselişle 97.04 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1163 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.29 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,11 artışla 98.526,43 seviyesine yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 111,09 puan ve yüzde 0,11 değer kazancıyla 98.526,43 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,14 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile spor, tek gerileyen ise bankacılık oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketinde enflasyon tahminlerindeki düşüş, bu hafta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik faiz indirim beklentilerini artırdı.

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Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK ve Avrupa Merkez Bankası toplantıları öncesi Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeler, Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, TCMB'nin faiz indirimine devam edeceği, ECB'nin ise faizlerde değişikliğe gitmeyeceğinin tahmin edildiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 101.200 seviyelerinin direnç, 97.200 ve 96.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

SPK'nın banka paylarına yönelik depo şartını kaldırdığını anımsatan analistler, banka hisselerinde geçen hafta ertelenen satışların bugün açılış itibarıyla hisse fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu ancak bunun geçici olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

SPK duyurusuna göre, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka payları için 16 Ekim'de getirilen depo şartı uygulaması kaldırılırken, açığa satış yasağı devam edecek.

GRAM ALTIN 278 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 278,4 lira seviyesinde seyrediyor. Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,8 azalışla 277,4 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 278,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını da 1.856 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.491 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bu hafta Brexit ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, haftanın ikinci yarısında hareketlenecek veri takvimi ve Avrupa Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, gram altında ise 275 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 122.600 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan üzerinde 122.600 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,69 artışla 122.275 puandan kapandı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişemeler ile Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Teknik açıdan endeks kontratında 120.500 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini kaydeden analistler, 124.000 puanın direnç olarak takip edileceğini söyledi.

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