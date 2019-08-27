‹ Önceki Haber Çin'den tüketimi artırmayı destekleyecek önlemler Çin'den tüketimi artırmayı destekleyecek önlemler Sonraki Haber › Akbank konut kredisi faiz oranını düşürdü Akbank konut kredisi faiz oranını düşürdü

Deutsche Bank'tan hazine birimini yenileme kararı

27.08.2019 - 14:15
Deutsche Bank'tan hazine birimini yenileme kararı | Ekonomi Haberleri

Financial Times’ın haberine göre, Deutsche Bank hazine birimini gözden geçiriyor.

Almanya merkezli Deutsche Bank, nakit kaynaklarını daha iyi değerlendirmeyi sağlayacak değişim için hazine birimini gözden geçirip, yenileme kararı aldı.

Financial Times’ın haberine göre, bu amaçla, daha önce Birleşik Krallık merkezli Barclays Bank ve İngiltere Merkez Bankası’nda görev yapmış olan Francois Jourdain’i istihdam eden Deutsche Bank, hazine piyasaları ve yatırım bankacılığı bölümlerini Jourdain yönetimi altında birleştirdi.

##$HABER_1457023$##

Deutsche Bank Hazine Müdürü Dixit Joshi, bankanın yaklaşık 246 milyar euro nakit varlığı bulunduğunu ve bunun 30 milyar euro bölümünü, yüksek maliyetli pasifleri ödeyip ve yüksek getirili aktiflere yatırım yapmak üzere ayırdığını açıkladı. Joshi, bankanın kaynaklarındaki fazla bölümü ile, mevcut getirilerinin 100 ve 120 baz puan fazlası gelir getirecek uzun vadeli aktiflere yatırım yapmaya başlayacağını ekledi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Çin'den tüketimi artırmayı destekleyecek önlemler Çin'den tüketimi artırmayı destekleyecek önlemler Sonraki Haber › Akbank konut kredisi faiz oranını düşürdü Akbank konut kredisi faiz oranını düşürdü
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.243 Değişim: -0,88% Hacim : 4.512 Mio.TL Son veri saati : 15:46
Düşük 95.918 27.08.2019 Yüksek 97.351
Açılış: 97.351
5,8242 Değişim: -0,01%
Düşük 5,8112 27.08.2019 Yüksek 5,8588
Açılış: 5,8248
6,4717 Değişim: 0,09%
Düşük 6,4580 27.08.2019 Yüksek 6,5083
Açılış: 6,4657
286,60 Değişim: 0,20%
Düşük 285,80 27.08.2019 Yüksek 288,89
Açılış: 286,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.