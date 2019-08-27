Akbank konut kredisi faiz oranını düşürdü | Kredi Haberleri

Kamu bankalarının ardından özel bankalar da konut kredisi faizinde indirime gitmeye başladı. Akbank konut kredisi faizini miktar sınırı olmaksızın yüzde 1.35'e indirdi.

Kamu bankalarının başlattığı ve konut sektöründe hareketliliğe neden olan kredi faizlerindeki indirime Akbank da katıldı. Akbank, konut kredisinde kredi tutarında herhangi bir sınır olmaksızın yüzde 1,35’ten başlayan faiz oranları uygulamaya başladı. Akbank müşterileri talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçeneklerinden de faydalanabilecek.

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Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Müşterilerimize hayallerindeki eve hemen sahip olmaları için, isteklerini ertelemeden, kira öder gibi kredi taksiti ödeme imkanı sunmamızın yanı sıra, 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı %1,35’e çektik" dedi.

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