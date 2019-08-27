‹ Önceki Haber Deutsche Bank'tan hazine birimini yenileme kararı Deutsche Bank'tan hazine birimini yenileme kararı Sonraki Haber › Almanya'dan ticaret müzakereleri mesajı: Görüşmeler zorlu olacak Almanya'dan ticaret müzakereleri mesajı: Görüşmeler zorlu olacak

Akbank konut kredisi faiz oranını düşürdü

27.08.2019 - 14:38
Akbank konut kredisi faiz oranını düşürdü | Kredi Haberleri

Kamu bankalarının ardından özel bankalar da konut kredisi faizinde indirime gitmeye başladı. Akbank konut kredisi faizini miktar sınırı olmaksızın yüzde 1.35'e indirdi.

Kamu bankalarının başlattığı ve konut sektöründe hareketliliğe neden olan kredi faizlerindeki indirime Akbank da katıldı. Akbank, konut kredisinde kredi tutarında herhangi bir sınır olmaksızın yüzde 1,35’ten başlayan faiz oranları uygulamaya başladı. Akbank müşterileri talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçeneklerinden de faydalanabilecek.

##$HABER_1457022$##

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Müşterilerimize hayallerindeki eve hemen sahip olmaları için, isteklerini ertelemeden, kira öder gibi kredi taksiti ödeme imkanı sunmamızın yanı sıra, 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı %1,35’e çektik" dedi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Deutsche Bank'tan hazine birimini yenileme kararı Deutsche Bank'tan hazine birimini yenileme kararı Sonraki Haber › Almanya'dan ticaret müzakereleri mesajı: Görüşmeler zorlu olacak Almanya'dan ticaret müzakereleri mesajı: Görüşmeler zorlu olacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.243 Değişim: -0,88% Hacim : 4.511 Mio.TL Son veri saati : 15:46
Düşük 95.918 27.08.2019 Yüksek 97.351
Açılış: 97.351
5,8256 Değişim: 0,01%
Düşük 5,8112 27.08.2019 Yüksek 5,8588
Açılış: 5,8248
6,4731 Değişim: 0,11%
Düşük 6,4580 27.08.2019 Yüksek 6,5083
Açılış: 6,4657
286,60 Değişim: 0,20%
Düşük 285,80 27.08.2019 Yüksek 288,89
Açılış: 286,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.