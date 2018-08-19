‹ Önceki Haber İngiliz dev Acıbadem Sigorta'yı satın aldı İngiliz dev Acıbadem Sigorta'yı satın aldı Sonraki Haber › Türkiye ve Katar merkez bankaları anlaşma imzaladı Türkiye ve Katar merkez bankaları anlaşma imzaladı

Deniz körfezle hâlâ buluşamadı!

19.08.2018 - 23:03
Deniz körfezle hâlâ buluşamadı!

Rus Sberbank’ın sahibi olduğu Denizbank’ın körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri’ne satışında işlerin yavaş ilerlemesi vazgeçildiğine dair söylentileri artıyor. Ancak alıcının da satıcının da vazgeçmediği 3.2 milyar dolarlık bu satışın hızlanması Ankara’nın onayına bağlı.

DENİZCİLİK Bankası (Denizbank) Türkiye’nin başarılı bankalarından biri. 1997’de özelleştirme ile Zorlu Grubu’nun oldu. 2016’da Belçikalı Dexia’ya, 2012’de ise Rus Sberbank’a satıldı.

Hürriyet'ten Jale Özgentürk'ün haberine göre; Ruslar ise geçen yıl bankayı satmaya karar verdi. Mayıs ayında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bankalarından Emirates NBD’yle 3.2 milyar dolara anlaşma yapıldı.

Türkiye Katar dışında diğer Körfez ülkeleri ile sorunlar yaşarken gündeme gelen satış açıklaması, bir çok kesim için sürpriz olmuştu.

Ankara ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında politik anlaşmazlıkların satış sürecini etkilememesi için Denizbank CEO’su Hakan Ateş’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ankara’daki üst düzey bürokratlarla toplantılar yaptığını ise Reuters’in haberinden öğrenmiştik. 

Yani siyasi sorunlar bir kenara bırakılarak satış gerçekleşti. Böylece Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, yüzde 99.85 hissesine sahip olduğu Denizbank’ı 3.2 milyar dolar karşılığında Emirates NBD’ye sattı.

Satışın sonuçlanması için Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu ve Rekabet Kurumu ile Almanya, Moskova olmak üzere 5 kurumdan onay çıkması gerekiyordu. Bu onaylar henüz çıkmadı.

Bu süreçte Türkiye’nin ABD ile gerilen ilişkileri ve yine tek desteğin BAE’nin kavgalı olduğu Katar’dan gelmesi ise söylentileri körükledi. Bir süredir ekonomi çevrelerinde ‘Denizbank’ın satışı iptal mi edildi?’ sorusu dolaşıyordu.

Konuya yakın çevrelere sordum. Satışın iptali söz konusu değil. Aksine hem alıcı BAE, hem de satıcı Sberbank satış konusunda kararlı. Bir an önce realize edilmesini bekliyorlar.

Yorumlara göre de “Türkiye’nin böyle sıkıntılı döneminde anlaşmaya göre faizleriyle birlikte 3.2 milyar doların çok üzerinde bir rakam oluşturan satış moral düzeltir.”

Gecikmenin nedeni kurumların bu konuda inisiyatif alamaması gibi görünüyor.


‹ Önceki Haber İngiliz dev Acıbadem Sigorta'yı satın aldı İngiliz dev Acıbadem Sigorta'yı satın aldı Sonraki Haber › Türkiye ve Katar merkez bankaları anlaşma imzaladı Türkiye ve Katar merkez bankaları anlaşma imzaladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
88.735 Değişim: 0,00% Hacim : 7.892 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 17.08.2018 Yüksek 0
Açılış: 0
6,0579 Değişim: 0,79%
Düşük 5,9648 20.08.2018 Yüksek 6,0870
Açılış: 6,01065
6,9199 Değişim: 0,60%
Düşük 6,8188 20.08.2018 Yüksek 6,9524
Açılış: 6,8783
231,12 Değişim: 1,41%
Düşük 227,07 20.08.2018 Yüksek 232,13
Açılış: 227,90
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.