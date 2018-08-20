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Türkiye ve Katar merkez bankaları anlaşma imzaladı

20.08.2018 - 08:30
Türkiye ve Katar merkez bankaları anlaşma imzaladı

Katar Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, swap anlaşması imzaladı.

Katar Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), likitede sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla para takas (swap) anlaşması imzaladıkları belirtildi.

Katar Merkez Bankası internet sitesinde yayınlanan açıklamada, iki merkez bankasının başkanları tarafından Cuma günü imzalanan anlaşmayla, iki yönlü bir para birimi hattı kurulacağı belirtildi.

Katar Emiri bu ay, Türkiye için ekonomik projeler, yatırımlar ve mevduatlar paketini onaylayarak zayıf seyir izleyen TL'ye destek vermişti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre anlaşma, ülke rezervlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak. Anlaşma kapsamında ilk aşamada kullanılacak kaynağın 3 milyar dolar karşılığı olması bekleniyor.

Habere göre, Katar devlet fonu iştiraki olan Türkiye'de SPK lisanslı Qinvest Portföy Yönetimi AŞ de Re-pie ile beraber gayrimenkul yatırım fonu kurdu.


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