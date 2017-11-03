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Cumhuriyetçilerin vergi reformu tasarısı açıklandı

03.11.2017 - 09:20

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler hazırladıkları yeni vergi tasarısının metnini yayınladı. Tasarıda, kurumsal vergi oranının, tek hamlede ve kalıcı olarak yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirilmesi öngörülüyor.

Cumhuriyetçilerin ABD vergi sisteminde önemli değişiklikler öngören reform tasarısı kamuoyuyla paylaşıldı. ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, hazırladıkları yeni vergi tasarısının metnini yayınladı.

Beyaz Saray'ın geçen aylarda açıkladığı vergi planıyla genel olarak örtüşen "Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası" başlıklı tasarı, ülkenin vergi kanunlarının 30 yılı aşkın süredir ilk kez değiştirilmesini hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti için büyük önem taşıyan reform teklifi, beklendiği gibi kurumsal vergi oranının tek hamlede ve kalıcı olarak yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirilmesini öngörüyor.

GELİR VERGİSİNDE 3 DEĞİL 4 FARKLI ORAN 

Toplam 429 sayfalık tasarı, mevcut durumda 7 dilimden oluşan bireysel gelir vergisi oranlarının, yüzde 12, 25, 35 ve 39,6 olmak üzere 4 dilime indirilmesini içeriyor.

Yüzde 39,6'lık en yüksek vergi oranının, Beyaz Saray ve Cumhuriyetçilerin daha önce açıkladıkları planda yer almadığı halde yasa teklifinde bulunması, vergi reformunun Kongreden geçebilmesi için verilen tavizlerden biri olarak değerlendirildi.

Bununla birlikte, mevcut durumda yüzde 39,6'lık vergi oranı, yıllık geliri 418 bin dolar (evli çiftler için 470 bin) dolar ve üzerinde olan mükelleflere uygulanırken, yeni yasa tasarısı bu rakamın 500 bin dolara (evli çiftler için 1 milyon dolar) yükseltilmesini öngörüyor.

Yüzde 12'lik en düşük gelir vergisi oranı, yıllık kazancı 45 bin dolar ve altında (evli çiftler için 90 bin dolar) kalanlara uygulanacak. Tasarı çerçevesinde yıllık geliri 45 bin 1 dolar ile 200 bin dolar (evli çiftler için 260 bin dolar) arasında bulunanlar yüzde 25, yılda 200 bin bir dolardan 500 bin dolara (evli çiftler için 1 milyon) arasında kazananlar ise gelirlerinin yüzde
35'ini federal hükümete ödemek zorunda kalacak.

MUHALEFETLE KARŞILAŞMASI BEKLENEN MADDELER

Ayrıca tasarı şu anda bin dolar olan çocuk bakımı kredisinin bin 600 dolara yükseltilmesini ve gayri menkullere ilişkin vergi indirimlerinin 10 bin dolarla sınırlanmasını hedefliyor.

Yasa teklifi, eyaletler ve yerel yönetimlere ödenen vergilerin, federal vergilerden kesilmesine 10 bin dolarlık limit getiriyor. Bu maddeye yüksek vergiye sahip New York, New Jersey ve California gibi eyaletlerin temsilcileri şiddetle karşı çıkıyor.

Tasarının muhalefetle karşılaşması beklenen bir başka maddesi, konut kredisi faizine yönelik vergi kesintilerini ilgilendiriyor. Buna göre, şu anda değeri 1 milyon dolara kadar olan ev alımlarına uygulanan mortgage faizi vergi indirimi, değeri 500 bin doların üstünde olan evlere tanınmayacak. Konut sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin bu maddeye muhalefet etmesi bekleniyor.

Tasarı, ülkede son günlerde büyük tartışma yaratan emeklilik fonlarına yönelik vergi kanunlarında ise herhangi bir değişiklik öngörmüyor.

"4 KİŞİLİK BİR AİLE BİN 182 DOLAR TASARRUF EDECEK"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, vergi reformu tasarının yayınlanmasını takiben basın konferansı düzenledi.

Tasarının en büyük hedefinin orta sınıfı desteklemek olduğunu belirten Ryan, "Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası, orta sınıftaki ve orta sınıfa geçmeyen çalışan insanlara gerçekten yardımcı olacak. Bu tasarıyla 4 kişilik ortalama bir aile yılda bin 182 dolar tasarruf edecek. Birçok aile için bin 182 ekstra dolara sahip olmak büyük fark yaratacak" ifadelerini kullandı. 

"BAŞKAN TRUMP'IN DESTEKLEYECEĞİ BİR TASARI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn, Washington'da katıldığı bir etkinlikte, Trump'ın tasarıyı desteklediğini söyledi.

Tasarının orta sınıf ve şirketlere vergi indirimi sağlayacağını vurgulayan Cohn, "ABD Temsilciler Meclisi'nin bugün ortaya koyduğu tasarı en önemli hedeflerimizi karşılıyor. Dolayısıyla bu Başkan Trump'ın destekleyeceği bir tasarı." dedi. Başkan Trump'ın ilerleyen saatlerde tasarıyı hazırlayan Cumhuriyetçi liderlerle Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor. 

 


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