‹ Önceki Haber Dolar 'Powell' sonrası güne nasıl başladı? Dolar 'Powell' sonrası güne nasıl başladı?

Bitcoin rekora doymuyor

03.11.2017 - 09:01

Sanal para biriminin değeri, bugün yüzde 9,7 artışla 7 bin 445 dolara kadar çıktı.

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri tarihte ilk defa 7,000 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bitcoin'in değeri, dünü 6,783 dolardan kapatmasının ardından, bugün yüzde 9,7 artışla 7,445 dolara kadar çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Böylece, sanal para biriminin değeri hafta başından bu yana yüzde 21 artış gösterirken, bu senenin başından itibaren de yüzde 665 değer kazandı. Ayrıca, Bitcoin'in değerinin 4,000 dolar seviyesinden 5,000 dolara yükselmesi 15 gün alırken, 5,000 dolar seviyesinden de ilk defa 6,000 dolar barajını geçmesi 8 gün sürmüştü. Bu tarihten sonra Bitcoin'in 7,000 dolar seviyesine ulaşması ise 13 gün sürdü.

BITCOIN İLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ VE HABERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, ABD'li finans devi CME Group'un Bitcoin'in vadeli işlem sözleşmelerine bu yıl bitmeden başlamayı amaçladığına işaret ederek, sanal para birimine olan talebin arttığını vurguladı.

Dünyanın en büyük vadeli işlemler ve opsiyon borsası işletmecisi CME Group tarafından yapılan açıklamada, bu yılın dördüncü çeyreğinde Bitcoin'in vadeli işlemlerine başlanmasının planlandığı belirtilerek, gerekli düzenleyici kurumların onayının beklendiği bildirildi. 


‹ Önceki Haber Dolar 'Powell' sonrası güne nasıl başladı? Dolar 'Powell' sonrası güne nasıl başladı?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
112.995 Değişim: 0,00% Hacim : 8.563 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 112.995 02.11.2017 Yüksek 112.995
Açılış: 112.995
3,8073 Değişim: 0,26%
Düşük 3,7967 03.11.2017 Yüksek 3,8089
Açılış: 3,7975
4,4424 Değişim: 0,26%
Düşük 4,4271 03.11.2017 Yüksek 4,4451
Açılış: 4,4309
156,29 Değişim: 0,32%
Düşük 155,78 03.11.2017 Yüksek 156,49
Açılış: 155,79
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.