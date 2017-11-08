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Cumhuriyetçilerden Powell'a destek

08.11.2017 - 08:39

McConnell, daha önce Fed'in yönetim kuruluna atanmasına karşı çıktığı Powell'a destek vereceğini söyledi.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, daha önce Fed'in Yönetim Kuruluna atanmasına karşı çıktığı Jerome Powell'ın başkanlığını destekleyeceğini açıkladı. McConnell, başkent Washington'da yaptığı açıklamada, Powell'ın Fed Başkanlığına destek vereceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed başkanlığına aday gösterilen Powell'ın, Senato'dan yeterli desteği alması bekleniyor.

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McConnell, 2014'te dönemin başkanı Barack Obama tarafından Fed'in Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilen Powell'a muhalefet eden 23 Cumhuriyetçi senatörden biriydi. Öte yandan Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Michael Crapo da daha önce karşı çıktığı Powell'a destek vereceğini açıklayan bir diğer isim oldu.

Uzmanlar, Cumhuriyetçilerin Powell'a yönelik tavrının değişmesinde, Cumhuriyetçi Beyaz Saray tarafından seçilmesinin etkili olduğunu belirtiyor.

Powell'ın mevcut Fed Başkanı Janet Yellen'in şubat başında bırakacağı başkanlık koltuğuna oturma hakkını kazanması için Senato'dan 51 "evet" oyu alması gerekiyor.
Onay sürecinin gelecek ay içinde olumlu şekilde sonuçlanacağı tahmin ediliyor.


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