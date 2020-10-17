Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde müjdeyi açıkladı | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Keşfettiğimiz 320 milyar metreküplük rezerve 85 milyar metreküp ilave edildi. Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metrekübü buldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, bugün hem Fatih sondaj gemisinin personelini tebrik etmek hem de keşfedilen rezervin yeni miktarını paylaşmak üzere geldiğini söyledi.

Fatih sondaj gemisini İstanbul'un fetihinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta Haydarpaşa Limanı'ndan Karadeniz'e uğurladıklarını hatırlatan Erdoğan, Trabzon Limanı'nda kule montajı, bakımı ve ikmali yapılan geminin 20 Temmuz'da Sakarya sahasının şu anda bulunduğu yerdeki Tuna-1 kuyusunda sondaja başlandığını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ MÜJDE: 405 MİLYAR METREKÜP...

Erdoğan, yapılan çalışmalar sonunda deniz tabanının altındaki kuyunun ilk iki katmanında 320 milyar metreküplük doğal gaz bulunduğu müjdesini 21 Ağustos'ta ilan ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu tarihten sonra da sondaj faaliyetlerine devam eden gemimiz, 4 bin 445 metre derinliğe kadar ulaştı. Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Bu kuyudaki çalışma önceden planlandığı şekilde 4 bin 775 metre derinliğe ulaşılmasıyla sona erdi.

Fatih sondaj gemimiz Filyos Limanı'ndaki bakım, ikmal ve teknik hazırlık safhalarının ardından inşallah önümüzdeki aydan itibaren sondaj faaliyetlerine yine Sakarya sahasındaki Türkali-1 kuyusunda devam edecek. Türkali-1 kuyusundan da çok kısa sürede sevindirici haberler almayı bekliyoruz. Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gazı burada kurulacak platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak ve ülkemizin tamamına hizmet veren sisteme entegre edeceğiz.

Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır. Böylece Türkiye tarihindeki en büyük hidrokarbon kaynağına kavuşmuş olacaktır. İnşallah Karadeniz'deki ve Akdeniz'deki yeni sondajlardan alacağımız müjdelerle bu kaynağı daha da genişleteceğiz."

"DENİZALTI ROBOTUMUZU DA YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA PETROL SEKTÖRÜMÜZE KAZANDIRDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen Yavuz sondaj gemisinin, Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis sismik araştırma gemileriyle birlikte Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'deki sondaj faaliyeti için yola çıktı. Yıl sonuna kadar fiilen kuyu açmaya başlayacak. Hepsi de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait sondaj gemilerimiz, dünyadaki toplam derin deniz sondaj filosunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Sismik araştırma gemilerimiz de kendi alanlarının en modern donanımlarına sahiptir. Fatih sondaj gemimiz, ekipmanın ve ekibin millileştirilmesi yolunda önemli bir adımdı. Şimdi yeni bir adım daha atarak uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. 'Kaşif' adını verdiğimiz bu denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikteki ihtiyaç duyulan elektrik ihtiyacını ve video görüntülerini uzaktan kumandayla hiçbir riske girmeden elde edebileceğiz. Denizaltı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kalkınma ve büyüme çabamızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğalgazda dışarı ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetlerimizi milletimize daha hesaplı şekilde sunabileceğiz.

Bu keşfin en az miktarı ve değeri kadar önemli kabul ettiğim bir husus da milletimize büyük bir moral vermiş olmasıdır.

Yıllarca gıpta ile baktığımız bu zenginliklere artık ülkemizin de sahip olabileceğini görmemiz, inşallah diğer alanlardaki mücadelelerimizin başarıya ulaşacağının da işareti.

AB'YE SERT SÖZLER

Ülkemizin ve Kıbrıs halkının haklarını hiçe sayan hiçbir oldubittiye izin vermemeye kararlıyız.

Çifte standart sebebiyle AB'nin güvenirliği zaten azalmıştı. Tartışmalarda Akdeniz'de adil bir tutum takınmazlar ise bu durum AB'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacak.

Bizim kimsenin hakkında, hukukunda özellikle de toprağında gözümüz yoktur.

Ekonomimizi üretim, ihracat, istihdam odaklı olarak büyütmeyi sürdüreceğiz.

Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz.

Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da hakkın ve haklının yanında durmayı sürdüreceğiz.

Büyük ve güçlü Türkiye bırakana kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmeye artık ne darbeler ne ekonomik tuzaklar ne siyasi ayak oyunları ne de içi boş tehditler kafi gelir.

Tuna 1 kuyusundan çıkartacağımız yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.

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