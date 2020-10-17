‹ Önceki Haber Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? Sonraki Haber › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde müjdeyi açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde müjdeyi açıkladı

British Airways'e büyük ceza

17.10.2020 - 13:36
British Airways'e büyük ceza | Ekonomi Haberleri

İngiliz havayolu şirketi British Airways'in (BA) yaklaşık 400 bin müşterisinin verilerini koruyamadığı gerekçesiyle 20 milyon sterlin ceza ödemesine karar verildiği bildirildi.

İngiliz denetim kuruluşu Enformasyon Komisyonu Ofisi (ICO), BA'ya 2018 yılında gerçekleştirilen siber saldırılara ilişkin soruşturmasını tamamladı.

ICO'dan yapılan açıklamada, söz konusu siber saldırılar esnasında yaklaşık 400 bin müşterisinin bilgilerini istenilen şekilde koruyamadığı gerekçesiyle BA'nın 20 milyon sterlin ceza ödemesine karar verildiği kaydedildi.

Geçen yıl itibarıyla beklenti şirkete kesilecek cezanın 183 milyon sterlin olması yönündeyken, ICO’dan yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının cezanın düşünülenden daha düşük tutulmasında rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Enformasyon Komisyoneri Elizabeth Denman, “Organizasyonlar insanların kişisel bilgilerine ilişkin yetersiz kararlar aldıklarında, bunun insanların hayatları üzerinde büyük ektisi oluyor.” ifadesini kullandı.

British Airways’e 2018 yılında gerçekleştirilen siber saldırılar sonucunda, yaklaşık 400 bin müşterinin isimleri, internet giriş şifreleri, adresleri, kredi kartı ve rezervasyon bilgilileri çalınmıştı.

ICO’nun araştırmasında, siber saldırıların gerçekleştiği dönemde havayolu şirketinin çok faktörlü tanımlama gibi yeterli güvenlik önlemlerini almadığı ortaya çıkmıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.193 Değişim: 1,04% Hacim : 19.255 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.183 16.10.2020 Yüksek 1.194
Açılış: 1.185
7,9333 Değişim: 0,01%
Düşük 7,8869 17.10.2020 Yüksek 7,9577
Açılış: 7,9324
9,2961 Değişim: 0,00%
Düşük 9,2449 17.10.2020 Yüksek 9,3412
Açılış: 9,296
484,64 Değişim: -0,55%
Düşük 482,25 16.10.2020 Yüksek 489,15
Açılış: 487,31
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.