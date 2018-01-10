Cumhurbaşkanı Erdoğan 'büyüme' beklentisini açıkladı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye ekonomisiyle ilgili son dönemdeki değerlendirmelerin adil olmadığını belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen kasıtlı demeçlerle yüzleştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 2017'de yüzde 7'nin üzerinde büyüyeceğini öngördü.

İşte en az yakan otomobiller!

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu