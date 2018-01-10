Cumhurbaşkanı Erdoğan 'büyüme' beklentisini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 2017'de yüzde 7'nin üzerinde büyüyeceğini öngördü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 2017'de yüzde 7'nin üzerinde büyüyeceğini öngördü.
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Türkiye ekonomisiyle ilgili son dönemdeki değerlendirmelerin adil olmadığını belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen kasıtlı demeçlerle yüzleştiğini söyledi.
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