Halkbank TL fonlamaya ağırlık verecek

Halkbank, fonlama tarafında TL kaynaklara yönelimini sürdürecek. Banka konuya ilişkin, "Önümüzdeki dönem büyüme stratejisi TL KOBİ kredileri üzerinde yoğunlaşmaya devam edeceği için fonlama tarafında da TL kaynaklara yönelimimiz devam edecek" açıklamasını yaptı.

Halkbank, fonlama tarafında TL kaynaklara yöneliminin süreceğini, yeni sermaye piyasası ürünleri kullanacağını; sendikasyon veya yabancı para tahvil ihracının ise uygun şartlar sağlandığında gündeme alınacağını açıkladı.

Bankanın 2018 yılı büyüme stratejisi ve fonlama planlaması göz önünde bulundurulduğunda, piyasa koşullarına bağlı olarak sendikasyon kredisi temini veya YP tahvil ihracı gibi finansal borçlanma araçlarının uygun şartlar sağlandığında gündeme alınabileceğini belirten Halkbank, "Bilançomuzun pasifinde halihazırda devam eden YP fonlama kaynaklarının etkin kullanımına devam edilecektir. Bankamızın önümüzdeki dönem büyüme stratejisi TL KOBİ kredileri üzerinde yoğunlaşmaya devam edeceği için fonlama tarafında da TL kaynaklara yönelimimiz devam edecek" dedi.

Halkbank açıklamasında hem mevcut fonlama kaynaklarının geliştirilmesi hem de yeni kaynakların kullanılması konusunda fonlama ürünlerinde çeşitleme stratejisinin uygulandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

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"Mevcut aktif-pasif vade uyumsuzlukları göz önünde bulundurulduğunda özellikle kısa vadeli TL kaynaklardan daha uzun vadelerde TL kaynakların sağlanmasına doğru geçiş stratejimiz devam ediyor. Bu amaçla 10 yıl vadeli TL sermaye benzeri tahvil ihracını 2017 yılı son çeyreğinde tamamladık. Bono ihraçları ve diğer sermaye piyasası ürünlerinin yanı sıra, uzun vadeli repo hacimlerinin de artırılmasıyla hem vade uyumsuzluğu hem de fiyatlama konularında önemli adımlar atmayı planlıyoruz. Bankamız yeni sermaye piyasası ürünlerinin yanı sıra ikili anlaşmalar yoluyla muhabir bankalardan ve uluslararası yatırım ve kalkınma bankalarından sağladığı finansman imkanlarını etkin kullanmaya devam edecek"

2017 MART'TAKİ EUROBOND İHRACI GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Banka en son Temmuz 2016'da 175 milyon dolar ve 476.5 milyon dolar tutarında sendikasyon sağlamış, geçen sene vadesi geldiğinde ise bu sendikasyonu çevirmemişti. Halkbank'ın en son eurobond ihracı ise 30 Haziran 2016'da 500 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Halkbank geçen yıl mart sonunda tahvil ihracına yönelik yatırımcı toplantıları için bankaları yetkilendirmiş; eski Halkbank yetkilisi Hakan Atilla da bu kapsamda gittiği ABD'de tutuklanmıştı. Bankanın eurobond ihracı da gerçekleşememişti.

ABD'de İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılanan Hakan Atilla suçlu bulundu. Davada nihai karar 11 Nisan'da yargıç tarafından verilecek. Dava sürecinde, basında Halkbank'ın da aralarında bulunduğu bazı bankalara ceza gelebileceği iddia edilmiş ancak yetkililer bunu yalanlamıştı. Ekonomi yönetimi bankacılık sistemi bakımından sonuç doğuracak gelişmeler karşısında gerekli tedbirleri alacaklarını açıklamıştı.

BÜYÜK PROJELERE FİNANSMAN SAĞLIYOR

Halkbank Türkiye'de büyük proje finansmanlarına katılan önemli kamu bankası oyunculardan biri konumunda. Banka son olarak iki hafta önce kapandığı belirtilen ve 2.8 milyar dolar civarında finansman büyüklüğü olan Kuzey Marmara otoyol projesinde de finansmana katılan bankalar arasında yer alıyor.

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