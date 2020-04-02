Corona virüs dünya devi restoran zincirini de vurdu | Ekonomi Haberleri

Merkezi Almanya'da bulunan restoran zinciri Vapiano, iflas başvurusunda bulundu.

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan pizza ve pasta restoran zinciri Vapiano'dan yapılan açıklamada, bankalar ile 3 büyük hissedarın ilave finansman konusunda anlaşma sağlayamaması nedeniyle şirketin Köln Bölge Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Kovid-19 salgınını önleme tedbirleri kapsamında, Vapiano'nun 33 ülkede 230 restoranı kapalı bulunurken, şirketin "acil" 37 milyon avroya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

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Şirket, 20 Mart'ta yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle satış ve gelirlerindeki sert düşüş sonucu "acil" finans yardımına ihtiyacı olduğunu duyurmuştu.

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