Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 11 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi. İhaleye 22 milyar 200 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.

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