Çin'den ABD'ye 'misilleme' duyurusu

Çin, ABD yönetiminin ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başlamasının ardından ABD ürünlerine misilleme tarifelerinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, muhabirlere yaptığı açıklamada, iki hafta içerisinde 16 milyar dolarlık ürüne ek vergi uygulamasına başlanabileceğini ve toplam tarife uygulanan ürün miktarının 550 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti. Bu rakam, ABD'nin Çin'den 2017 yılında ithal ettiği tüm ürünlerin toplam değerinin üzerinde.

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Çin Dışişleri Bakanı Lu Kang, Pekin'de Cuma günü öğleden sonra düzenlenen basın konferansında, ABD'nin attığı adımların adil olmadığını ve ülkenin Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini belirtti.