KARDEMİR hedef büyüttü

KARDEMİR Genel Müdürü Ünal, "KARDEMİR'i sektör içerisinde daha rekabetçi, daha güçlü, tüm paydaşları için daha çok değer yaratan bir şirket haline getireceğiz" "Satın alma, yeni ürün geliştirme, maliyet tasarrufu ve verimlilikle ilgili hedeflerimizi en karlı 10 şirket içinde olmak üzere belirledik ve bütçemize yansıttık" dedi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Ercüment Ünal, KARDEMİR'i sektör içerisinde daha rekabetçi, daha güçlü, tüm paydaşları için daha çok değer yaratan bir şirket haline getireceklerini bildirdi.

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KARDEMİR'in entegre demir çelik fabrikası olmasının, onu diğer demir çeliklerden ayıran en önemli özelliklerden birisi haline getirdiğini söyledi.

Dünya demir çelik sektöründe entegre demir çelik tesislerinin rekabetçi olabilmesi için 3 milyon tonun üzerinde bir üretim kapasitesine sahip olması gerektiğini belirten Ünal, "İşte bu nedenle KARDEMİR, 2002 yılından bu yana ölçek ekonomisine uygun bir büyüme stratejisi takip etmiş ve sürekli yatırım yapmıştır.

Bu sayede KARDEMİR sektörde ölçek ekonomisine uygun şekilde büyüyerek Türkiye'nin 24. büyük sanayi kuruluşu olmuştur." diye konuştu.

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Yatırımlar sonunda fabrikanın kar ettiğini ve bu yılın ilk çeyreğinde de bunun rakamlara yansıdığını anlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en uygun maliyetle üreten şirketiyiz. Bizim gibi şirketlerde karlılığı belirleyen tek unsur sadece yaptığınız yeni yatırımlar ve üretim artışı değildir.

2015 yılında bizim en önemli girdilerimizden olan cevher fiyatları 50 dolar/ton iken ve çelik fiyatları 270 dolar/tona kadar gerilerken, 2017 yılında çelik fiyatlarındaki hızlı artışla ham madde fiyatları 10 dolar/ton artışla 60 dolar/ton'a gelmiş, çelik fiyatları ise 200 dolar/ton artış görmüştür.

Karlılığın en önemli sebebi dünya çelik fiyatlarındaki artıştır. Bu karlılıktaki en önemli ikinci etkenin ise uygun fiyatla ithal ham madde tedariki olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber KARDEMİR'in 20 senedir yüzde 70-80 oranında yerli cevher kullanmasındaki maliyet avantajını da göz ardı edemeyiz."

Ünal, KARDEMİR olarak doğru zamanda doğru ham madde alımları yaptıklarını, fiyatlar yükselmeden ham madde bağlantılarını gerçekleştirdiklerini, bu sayede bugün Türkiye'nin en uygun maliyetle üreten şirketi olduklarını belirtti.

"PAYDAŞLARIMIZ MUTLU OLMALI"

Yatırımlarla elde edilen büyümenin hisse senetlerine de yansıdığına değinen Ünal, şunları kaydetti:

"Paydaşlarımız mutlu olmalı. Bildiğiniz gibi ben 2015 yılında KARDEMİR'de ticari işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak göreve başladım.

2016 yılının sonlarında ise genel müdür olarak göreve geldim. Ben genel müdür olarak göreve geldiğimde KARDEMİR hisse senetlerinin fiyatı 1,07 seviyelerindeydi.

2017 yılı sonunda ise hisse senetlerimizin fiyatları 3 misli artı ve 3,28 seviyelerine ulaştı. 2018 yılında ise yüzde 50 artış göstererek 4,70 bandına ulaştı.

Bu sonuçlar tabii ki güzel ama biz daha da iyi olmasını istiyoruz çünkü hisse senedi sahibi olan yatırımcılarımız da bizim en önemli paydaşlarımızdan birisi. Şirkete sermayesini koymuş olan hissedarlarımız da diğer paydaşlarımız gibi mutlu olmalı ve şirketimize yatırım yapmaya devam etmeli."

Göreve geldiğinde KARDEMİR'in yaklaşık 550 milyon dolar yatırım borcu bulunduğunu anlatan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim görevim belli. Hem bu borcu çevirerek kapatmak hem de şirketi karlı hale getirmek. Bunu tek başınıza yapmanız mümkün değil.

En tabandaki çalışanımızdan itibaren yukarıya doğru 4 bin kişilik bir ekiple bunu başarıyoruz. Bu başarı 4 bin kişilik büyük bir ekibin başarısıdır.

Eğer entegre tesislerde bu ekip uyumlu bir şekilde çalışmaz ise başarılı olmanız mümkün değildir çünkü adı üzerinde entegre. Bizde bir fabrika diğer bir fabrikayı besliyor.

Birindeki aksaklık tüm süreçlerinizi etkiliyor. Bu nedenle bu ekibin birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışması çok önemli."

"HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

KARDEMİR'in hedeflerinden de bahseden Ünal, şu değerlendirmede bulundu:

"Bildiğiniz gibi yönetim kurulları şirketlerin stratejilerini ve hedefleri belirler. Genel müdürler ise ekibiyle bu stratejilere uygun karlılık hedeflerini belirler.

Mesela Türkiye'nin en büyük şirketlerini gösteren ISO 500 sıralamasında daha üst sıralara yükselmek bu hedeflerden biriydi. Bugün için bunu başardık.

KARDEMİR bir önceki yıl 34. sırada iken 10 basamak birden yükselerek 24. sıraya geldi. Türkiye demir çelik sektöründe 2017 yılında en hızlı büyüyen şirket olduk.

İcranın başı olarak ekibimle beraber 2018 bütçemizi sunarken, Yönetim Kurulumuz '2002'den bu yana tüm yatırımlarımızı yaptık. Artık KARDEMİR'i karlılıkta ilk 10 şirket içerisinde görmek istiyoruz.' dediler.

Biz de bu doğrultuda satın alma, yeni ürün geliştirme, maliyet tasarrufu ve verimlilikle ilgili hedeflerimizi bu en karlı 10 şirket içinde olmak üzere belirledik ve bütçemize yansıttık.

Temmuz ayı itibarıyla da bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Göreve ilk geldiğim günden bu yana bana ve ekibime güvenen ve hedeflediğimiz karlılığı yakalamada önümüzü açan Yönetim Kurulumuza teşekkürü bir borç biliyorum.

Bu güven ve destekle belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için yolumuza devam edeceğiz. Gerek kapasite artışına yönelik devam eden yatırımlarımızı gerekse çevre yatırımlarımızı bu yıl tamamlayacak ve KARDEMİR'i sektör içerisinde daha rekabetçi, daha güçlü, tüm paydaşları için daha çok değer yaratan bir şirket haline getireceğiz."

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