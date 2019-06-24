‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesi sonuçlandı Merkez Bankası repo ihalesi sonuçlandı Sonraki Haber › Almanya'da iş dünyası güveni geriledi Almanya'da iş dünyası güveni geriledi

Çin'den ABD'ye çağrı

24.06.2019 - 13:47
Çin'den ABD'ye çağrı | Ekonomi Haberleri

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik uygunsuz eylemlerine son vermesi gerektiğini duyurdu.

Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik uygunsuz eylemlerine son verilmesi çağrısı yaptı. ABD Ticaret Bakanlığının Cuma günü beş yeni Çinli şirketin ABD'li şirketlerden parça satın almasını yasaklamasının ardından CNBC'de yer alan habere göre Wang şunları söyledi:

Serbest ticaret ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ilkelerine uygun olarak ABD tarafının Çinli şirketlere yönelik uygunsuz önlemlerine son vermesini ve söz konusu şirketleri varlık listesinden çıkarmasını umuyoruz. Bu eylem iki tarafa da fayda sağlayacaktır.

##$HABER_1455775$##

Wang, ABD'nin Çin merkezli Huwaei'ye ABD'li şirketlerle iş yasağı uygulamasının ardından yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 28-29 Haziranda Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek olan G20 zirvesine katılacağını da doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Jinping'in G20 Zirvesi'ne katılmaması durumunda iki ülke arasında bir ticaret anlaşması olmayacağını söylemişti.


‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesi sonuçlandı Merkez Bankası repo ihalesi sonuçlandı Sonraki Haber › Almanya'da iş dünyası güveni geriledi Almanya'da iş dünyası güveni geriledi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.182 Değişim: 1,23% Hacim : 7.097 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.898 24.06.2019 Yüksek 96.212
Açılış: 96.040
5,8099 Değişim: -0,21%
Düşük 5,7107 24.06.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8224
6,6205 Değişim: -0,01%
Düşük 6,5066 24.06.2019 Yüksek 6,6395
Açılış: 6,6214
264,30 Değişim: 0,86%
Düşük 257,65 24.06.2019 Yüksek 264,42
Açılış: 262,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.