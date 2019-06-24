Merkez Bankası repo ihalesi sonuçlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası repo ihalesi sonuçlandı
Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 14 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi. İhaleye 28 milyar 230 milyon liralık teklif geldi.
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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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