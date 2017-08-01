Çin'de imalat sektöründeki büyüme hızlandı

Çin imalat sektöründeki büyüme Temmuz'da ihracattaki güçlü seyirin desteğiyle üretim ve yeni siparişlerdeki artışa paralel olarak hızlandı.

Çin'de imalat sektöründeki büyüme güçlü ihracat siparişleriyle Temmuz'da hızlandı. Şirketler iş hacimlerinin artacağı beklentileriyle satın alma faaliyetlerini hızlandırıyor olsa da, istihdam 10 ayın en hızlı düşüşünü kaydetti. Şirketlerin geleceğe yönelik beklentileri ise geçen yıl Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek ekonominin gelecek aylarda güç kaybedebileceğine işaret etti.

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Caixin/Markit imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Temmuz'da 50.4'ten 51.1'e yükseldi ve büyüme ile daralmayı ayıran 50 seviyesinin üzerinde kaldı.

Bugün yayımlanan Caixin PMI, küçük ölçekli özel şirketlere odaklandığı gibi, ağırlıklı olarak büyük ölçekli devlet şirketlerini izleyen resmi PMI verisinden daha farklı bir tablo ortaya koyuyor. Dün yayımlanan resmi PMI imalat sektöründe büyümenin gerileyen ihracat talebi nedeniyle hafif de olsa hız kaybettiğini gösteriyor.

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