İmalat PMI güçlü büyümeye işaret ediyor

İmalat PMI Temmuz'da 53.6'ya gerilemesine rağmen güçlü büyümeye işaret ediyor.

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Temmuz'da bir önceki aya kıyasla gerilemesine karşılık 53.6 değerini alarak sektörde güçlü büyümenin sürdüğünü gösterdi. İmalat sektöründe üretim, yeni siparişler, satın alma faaliyetli ve istihdam önceki ay kadar olmasa da güçlü seyrini korurken, şirketler birikmiş işlerini azalttı.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Haziran'da 54.7 değerini almıştı. Temmuz'da Kasım 2013'ten bu yana ikinci yüksek değeri alan endeks, beş aydır tarihsel ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Endekste 50'nin üzeri büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.

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Yeni siparişler endeksi Temmuz'da 57.9'dan 55.8'e gerilemesine karşılık son altı yılın en hızlı büyümelerinden birine işaret etti. Yeni siparişlerdeki büyüme kesintisiz beşinci ayına girerken, şirketler iç siparişlerin ihracat siparişlerinden daha keskin arttığını belirtti.

Reuters'in haberine göre; üretim alt endeksi Temmuz'da 56'dan 54.9'a gerileyerek art arda altıncı ayda da büyümeye işaret ederken, imalatçıların bekleyen iş stoku art arda ikinci defa geriledi.

İmalatçılar üzerindeki fiyat baskısı azalmaya devam etti. Girdi fiyatları art arda yedinci defa gerilerken, fabrika çıkış fiyatlarındaki artış da dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.

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