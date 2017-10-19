Çin yüzde 6.8 büyüdü

Çin ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6.8 büyüdü.

Çin ekonomisi, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 6.8'lik bir büyüme kaydederek beklentileri karşıladı. Ülkenin ikinci çeyrek büyümesi, yüzde 6.9'a revize edildi.

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Bir yandan, Çin'de sanayi üretimi, Eylül ayında yıllık yüzde 6.6'lık bir artış kaydederek yüzde 6.5'lik artış beklentilerinin üzerinde geldi. Çin'de perakende satışlar ise, Eylül ayında bir önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 10.3 artarak beklentileri aştı. Beklentiler, yüzde 10.2 artış yönünde idi.