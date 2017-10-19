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Fed 'Bej Kitap' raporunu yayınladı

19.10.2017 - 08:36

Fed'in Bej Kitap raporuna göre, ülke ekonomisinin eylülde ılımlı büyümeyi sürdürmesine karşın enflasyondaki zayıflığın da devam ettiği belirtildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkedeki ekonomik faaliyetlerin eylülde yaşanan kasırgalara rağmen tüm bölgelerde arttığını ancak enflasyon baskılarının sınırlı kaldığı bildirdi.

Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Ekim 2017 sayısını yayımladı. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan rapora göre, ekonomik faaliyetler eylül boyunca ülke genelinde ılımlı veya sınırlı düzeyde arttı.

Richmond, Atlanta ve Dallas şubelerinin sorumlu olduğu bölgelerde, ulaşım, tarım ve enerji sektörlerinin, Harvey ve Irma kasırgalarından ciddi şekilde etkilendiğini ortaya koyan raporda, bölge ekonomilerinin olumsuzluklara rağmen büyümeye devam ettiği aktarıldı.

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SANAYİ ÜRETİMİ, PERAKENDE SATIŞLAR YÜKSELDİ

Raporda, sektörel bazda değerlendirmelere yer verilirken, sanayi ve perakende faaliyetlerinin güçlenmeye devam ettiği vurgulandı. Ülkede konut inşaatlarının artmasına karşın düşük seyreden arzın, ev satışlarını sınırladığına işaret edilen raporda, enerji sektöründeki büyümenin de doğal afetler nedeniyle ivme kaybettiği belirtildi.

Raporda, Amerikan tarım sektöründen karışık sinyaller geldiğine dikkati çekilirken, düşük emtia fiyatlarının çiftçilerin gelirlerini baskılamaya devam ettiği kaydedildi.

İŞ GÜCÜ PİYASALARINDA ARZ EKSİKLİĞİ YAŞANIYOR

Bej Kitap’ta istihdamın, eylül ayında çoğu bölgede sınırlı arttığı ya da sabit kaldığı ifade edilirken, iş gücü piyasalarının sıkı olduğu vurgulandı.

Artan istihdamla sıkılaşan iş gücü piyasasında arz eksikliği yaşandığına vurgu yapılan raporda, "Birçok bölgede iş verenlerin inşaat, ulaşım, imalat, sağlık ve hizmet sektörlerinde kalifiye eleman bulmakta zorlandığı bildirildi. İşçi bulmakta yaşanan zorluk, şirketlerin büyümesini engelledi." ifadesine yer verildi.

Ücret artışlarının sıkı iş gücü piyasasına rağmen sınırlı veya ılımlı düzeyde arttığı kaydedilen raporda, fiyat artışının ise zayıf kaldığı bildirildi. Bej Kitap'ta yer alan analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor.

FOMC'un bu yıl 31 Ekim-1 Kasım ve 12-13 Aralık'ta yapılacak iki toplantısı daha bulunuyor. Piyasaların Fed'in yılın son toplantısında faiz artırmasına verdiği ihtimal hafta ortasında yüzde 90’ın üzerinde seyrediyor.


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