Çin ile ABD'den işbirliğini güçlendirme kararı | Ekonomi Haberleri

ABD ve Çin'in üst düzey ticaret yetkilileri işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Üst düzey ABD ve Çinli ticaret temsilcileri, Birinci Aşama ticaret anlaşmasını görüşürken, Çin anlaşmanın uygulanması için işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı. ABD ise her iki ülkenin de, yükümlülüklerin yerine getirilmesini beklediğini söyledi.

ABD'nin Çin'in koronavirüs salgını sürecini yönetmesine yönelik eleştirisi üzerine şiddetlenen söz dalaşı nedeniyle ABD ile Çin arasındaki gerginlik artmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve diğer üst düzey yetkililer salgın nedeniyle yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesinden Çin'i sorumlu tuttu ve olası gümrük vergileri getirmek ve küresel tedarik zincirlerinde Çin'e olan bağımlılığı ortadan kaldırmak gibi cezalandırıcı adımlar atmakla tehdit etti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülkenin bu yıl ulaştığı Birinci Aşama ticaret anlaşmasının uygulanması için elverişli bir ortam yaratmak amacıyla birlikte çalışma konusunda anlaştılar.

ABD Ticaret Temsilciliği'nin açıklamasına göre, her iki ülke de "mevcut küresel sağlık acil durumuna rağmen, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak ve vaktinde yerine getirmeyi beklediği konusunda anlaştı.

BIGPARA 'CANLI BORSA' ABONELİĞİNİ BURAYA TIKLAYARAK İNDİRİMLİ OLARAK SATIN ALABİLİRSİNİZ...

Etiketler