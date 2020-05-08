Arçelik'in ilk çeyrek karı yüzde 13.4 arttı | Ekonomi Haberleri

Arçelik'in ilk çeyrekte net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.4 artışla 255.7 milyon lira oldu. Koronavirüs nedeniyle 2020 beklentileri geçerli olmadığı belirtildi.

Arçelik'in, dün akşam KAP'a gönderdiği ilk çeyrek sonuçlarına göre toplam satış gelirleri de yüzde 12.5 artarak 7.77 milyar liraya çıktı.

Arçelik, koronavirüs kaynaklı yaşanan gelişmeler ve yavaşlamaya bağlı faaliyet gösterdikleri ülkelerde tedarik, üretim ve satış süreçlerinde aksamalar yaşanabildiğini belirterek, şubat ayında açıklanan 2020 yılı beklentilerinin geçerli olmadığı kaydedildi.

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Açıklamada içinde bulunulan durumun belirsizliği nedeniyle bu aşamada herhangi bir öngörünün de paylaşılamadığı ifade edildi.

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